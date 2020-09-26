Обнародованы имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом

СМИ обнародовали имена погибших в аивакатастрофе Ан-26 / facebook.com/MNS.GOV.UA

Журналисты обнародовали список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту во время авиакатастрофы под Чугуевом вечером 25 сентября.

Имена погибших были опубликованы сайтом NewsRoom после того, как близкие погибших были извещены о трагедии.

В момент авиакатастрофы на борту самолета Ан-26 находились члены экипажа:

Богдан Кишеня — майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.

— майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области. Алексей Остапенко — капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

— капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова. Дмитрий Добреля — капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

— капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова. Ашраф Мсуя — старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 горда рождения. Родом из Чугуева, Харьковской области.

— старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 горда рождения. Родом из Чугуева, Харьковской области. Олег Козаченко — старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.

— старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова. Евгений Иванов — прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.

— прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области. Олег Широчук — прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.

Также в самолете были курсанты:

Дмитрий Андрущенко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.

- курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области. Александр Бойко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.

- курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области. Ростислав Булий — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области. Дмитрий Донец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова. Константин Зыбюк — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области. Александр Клевец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона. Богдан Матвийчук — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области. Не женат.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области. Не женат. Николай Микитченко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова. Александр Скочков — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области. Руслан Шеремет — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.

— курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области. Евгений Скоробогатько — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.

— курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области. Артем Дудла — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.

— курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова. Андрей Померанцев — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.

— курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева. Андрей Роспотнюк — курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.

— курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области. Дмитрий Студинский — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.

— курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области. Максим Хомячук — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.

— курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области. Владимир Олабин — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.

— курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области. Роман Корчковский — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.

В катастрофе удалось выжить двоим:

Виталию Ольховому — курсанту 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Львовской области. Утром 26 сентября он умер в больнице.

Вячеслав Золочевский — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Краснокутского района Харьковской области.

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