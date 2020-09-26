Обнародованы имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом

Журналисты опубликовали список жертв жуткой авиакатастрофы в Харьковской области.
Журналисты обнародовали список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту во время авиакатастрофы под Чугуевом вечером 25 сентября.
Имена погибших были опубликованы сайтом NewsRoom после того, как близкие погибших были извещены о трагедии.
В момент авиакатастрофы на борту самолета Ан-26 находились члены экипажа:
- Богдан Кишеня — майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
- Алексей Остапенко — капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
- Дмитрий Добреля — капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
- Ашраф Мсуя — старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 горда рождения. Родом из Чугуева, Харьковской области.
- Олег Козаченко — старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.
- Евгений Иванов — прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
- Олег Широчук — прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.
Также в самолете были курсанты:
- Дмитрий Андрущенко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.
- Александр Бойко - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.
- Ростислав Булий — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.
- Дмитрий Донец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.
- Константин Зыбюк — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.
- Александр Клевец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.
- Богдан Матвийчук — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области. Не женат.
- Николай Микитченко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.
- Александр Скочков — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.
- Руслан Шеремет — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.
- Евгений Скоробогатько — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.
- Артем Дудла — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.
- Андрей Померанцев — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.
- Андрей Роспотнюк — курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.
- Дмитрий Студинский — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.
- Максим Хомячук — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.
- Владимир Олабин — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.
- Роман Корчковский — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.
В катастрофе удалось выжить двоим:
- Виталию Ольховому — курсанту 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Львовской области. Утром 26 сентября он умер в больнице.
- Вячеслав Золочевский — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Краснокутского района Харьковской области.
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Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.
Автор: Адриана Бубновская