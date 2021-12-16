Обнаружен новый опасный симптом Омикрона

Ученые пока не в силе объяснить этот признак заболевания и понять с чем он связан.
Профессоры из Оксфордского университета заявили, что симптомы нового штамма коронавируса Омикрон отличаются от предыдущих вариантов инфекции одним уникальным признаком.
Как пишет BBC, профессор медицины Джон Белл утверждает, что у инфицированных наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенность носа, расстройство желудка и диарея.
Между тем, эксперты не могут объяснить мышечную боль.
Также ученые подтвердили, что Омикрон в два-три раза заразнее чем Дельта, а вот тяжесть его течения пока изучается.
Читайте такжеКарантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗНапомним, в Польше появился новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай заражения подтвердили в Минздраве страны.
Также ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.
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