Обнаружен новый опасный симптом Омикрона

У Омикрона появился самый опасный симптом / Фото Reuters

Профессоры из Оксфордского университета заявили, что симптомы нового штамма коронавируса Омикрон отличаются от предыдущих вариантов инфекции одним уникальным признаком.

Как пишет BBC, профессор медицины Джон Белл утверждает, что у инфицированных наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенность носа, расстройство желудка и диарея.

Между тем, эксперты не могут объяснить мышечную боль.

Также ученые подтвердили, что Омикрон в два-три раза заразнее чем Дельта, а вот тяжесть его течения пока изучается.

Читайте такжеКарантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗНапомним, в Польше появился новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай заражения подтвердили в Минздраве страны.

Также ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

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