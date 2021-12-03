"Образовался дефицит": в Украине взлетят цены на технику

В Украине подорожает техника / УНИАН

В Украине подорожает техника. Рост цен припадет на следующий год, а эксперты связывают это с пандемией и ростом спроса на продукцию.

Некоторые производители перестали производить комплектующие детали для компьютеров из-за пандемии. Из-за этого образовался дефицит, пишет "ТСН".

В будущем подорожает и цена на самые детали. Однако насколько существенным будет рост цен, производители пока умалчивают. Но подчеркивают, что оно коснется смартфонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники.

Что уже подорожало в Украине?

Сало, которое раньше было доступно каждому украинцу, теперь превращается в редкое блюдо для гурманов. Во-первых, найти его можно не на каждом мясном прилавке. А, во-вторых, цены на сало "взлетели до небес" - украинский суперфуд стоит дороже мяса.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНа столичных базарах за тоненькое сало просят 120 гривен за килограмм, за "генеральское" – 300. При этом свинина стоит 105–110 гривен за кило.

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В Украине растут цены на все продукты питания. Подорожание коснулось и лука, цена на который стремительно выросла буквально за эту неделю. По состоянию на 22 ноября стоимость лука уже достигла 10 грн/кг.

К примеру, на прошлой неделе, килограмм овоща стоил 9 грн.

Однако эксперты утверждают, что это не предел. И на рынке есть лук куда подороже. А вот минимальная цена - 8 грн.

В то же время в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.