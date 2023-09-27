УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

Яна Ставская
27 сентября 2023, 15:12 обновлено 27 сентября, 15:16
У ВСУ появилось "ассиметрическое преимущество" благодаря западной поддержке, считают эксперты.
Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики
ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада

Украина фактически воспользовалась недооцениванием ее со стороны России, а теперь успешно атакует военные объекты оккупантов на территории самой РФ, соглашаются аналитики Sky News.

Они напомнили, что Украина, даже несмотря на деоккупацию 50% ранее захваченной РФ территории, все еще остается значительно меньшей страной, чем Россия. Поэтому Киеву крайне важно не втянуться в выгодную для России войну на истощение.

По мнению экспертов, ВСУ получили "асимметричное преимущество" благодаря переданному западному вооружению. Сейчас украинская армия, отмечают аналитики, воюет в современном "западном стиле", тогда как российские войска все еще сражаются в стиле XX века.

видео дня

Россия явно не ожидала, что война с Украиной продлится дольше нескольких дней - Москва ожидала, что Украина подчинится, и притом быстро, говорится в материале.

"С военной точки зрения Россия знала бы, что ограниченный военно-морской флот Украины не сможет сравниться с Черноморским флотом и что российские ВВС будут доминировать в любой воздушной войне.Россия также имела значительное преимущество на местах, поэтому Путин всегда характеризовал этот конфликт как "специальную военную операцию", - пишут журналисты.

Однако по мере развития войны и роста уверенности Запада в военных возможностях Украины расширился и спектр вооружений, доступных Украине. Это позволило Украине провести ряд целенаправленных атак на ключевые российские военные объекты.

"Не все эти атаки были успешными, и большинство из них будут не более чем "раздражением" для русских, а не окажутся решающими в военном отношении; однако каждая из этих атак является явной демонстрацией России того, что ей предстоит борьба. Чем дольше продолжается война, тем больше ослабляется основной военный потенциал России", - уверены британские аналитики.

Нанося удары по ключевым российским военным объектам, Украина вынуждает Россию пересмотреть приоритеты своих вооруженных сил и возможностей.

Эксперты добавили, что Россия никогда не ожидала, что окажется настолько уязвимой перед украинским нападением, поэтому теперь ей приходится использовать ограниченные запасы средств ПВО, солдат и других военных средств в оборонительных целях, а не в наступлении.

Этот фактор увеличивает шансы Украины на прорыв линии фронта.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на 26 сентября продолжались бои в районе Клещиевки. ВСУ контролируют трассу "Бахмут-Горловка", а россияне пытаются вернуть под контроль ранее освобожденные украинцами села Клещиевку и Андреевку, подступы к которым РФ потеряла.

Кроме того, военные констатируют, что в боях на Бахмутском направлении участвует с российской стороны в основном "солянка", "Шторм-Z" почти отсутствует.

Как отмечал Институт изучения войны, Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км от Орехово) на Запорожье за последние сутки. Тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.

Вместе с тем, генерал Александр Тарнавский сегодня, 27 сентября, анонсировал "хорошие новости" с Таврического направления. До этого на новые успехи ВСУ намекал президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

15:02 Синоптик
Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:47 Политика
"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:12

Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

15:07

Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

15:02

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

15:01

В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий

14:50

Можно даже при диете: какой хлеб считается самым полезным

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:47

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:35

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

14:29

Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

14:13

И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

Реклама
14:12

"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

14:09

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

14:01

Как понять погоду по коту: о чем нас предупреждают пушистые

13:21

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

13:02

Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

Реклама
11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

Реклама
07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

06:55

Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:44

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетикеВидео

05:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октябряВидео

04:00

Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробностиВидео

02:30

Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

01:30

"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять