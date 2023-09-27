Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

У ВСУ появилось "ассиметрическое преимущество" благодаря западной поддержке, считают эксперты.

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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада

Украина фактически воспользовалась недооцениванием ее со стороны России, а теперь успешно атакует военные объекты оккупантов на территории самой РФ, соглашаются аналитики Sky News.

Они напомнили, что Украина, даже несмотря на деоккупацию 50% ранее захваченной РФ территории, все еще остается значительно меньшей страной, чем Россия. Поэтому Киеву крайне важно не втянуться в выгодную для России войну на истощение.

По мнению экспертов, ВСУ получили "асимметричное преимущество" благодаря переданному западному вооружению. Сейчас украинская армия, отмечают аналитики, воюет в современном "западном стиле", тогда как российские войска все еще сражаются в стиле XX века.

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Россия явно не ожидала, что война с Украиной продлится дольше нескольких дней - Москва ожидала, что Украина подчинится, и притом быстро, говорится в материале.

"С военной точки зрения Россия знала бы, что ограниченный военно-морской флот Украины не сможет сравниться с Черноморским флотом и что российские ВВС будут доминировать в любой воздушной войне.Россия также имела значительное преимущество на местах, поэтому Путин всегда характеризовал этот конфликт как "специальную военную операцию", - пишут журналисты.

Однако по мере развития войны и роста уверенности Запада в военных возможностях Украины расширился и спектр вооружений, доступных Украине. Это позволило Украине провести ряд целенаправленных атак на ключевые российские военные объекты.

"Не все эти атаки были успешными, и большинство из них будут не более чем "раздражением" для русских, а не окажутся решающими в военном отношении; однако каждая из этих атак является явной демонстрацией России того, что ей предстоит борьба. Чем дольше продолжается война, тем больше ослабляется основной военный потенциал России", - уверены британские аналитики.

Нанося удары по ключевым российским военным объектам, Украина вынуждает Россию пересмотреть приоритеты своих вооруженных сил и возможностей.

Эксперты добавили, что Россия никогда не ожидала, что окажется настолько уязвимой перед украинским нападением, поэтому теперь ей приходится использовать ограниченные запасы средств ПВО, солдат и других военных средств в оборонительных целях, а не в наступлении.

Этот фактор увеличивает шансы Украины на прорыв линии фронта.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на 26 сентября продолжались бои в районе Клещиевки. ВСУ контролируют трассу "Бахмут-Горловка", а россияне пытаются вернуть под контроль ранее освобожденные украинцами села Клещиевку и Андреевку, подступы к которым РФ потеряла.

Кроме того, военные констатируют, что в боях на Бахмутском направлении участвует с российской стороны в основном "солянка", "Шторм-Z" почти отсутствует.

Как отмечал Институт изучения войны, Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км от Орехово) на Запорожье за последние сутки. Тактическая ситуация в Вербовом остается неясной.

Вместе с тем, генерал Александр Тарнавский сегодня, 27 сентября, анонсировал "хорошие новости" с Таврического направления. До этого на новые успехи ВСУ намекал президент Владимир Зеленский.

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