"Один пи***ас его терроризировал": Богдан отреагировал на смерть посла в Китае

Богдан прокомментировал смерть посла в Китае / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что посла Украины в Китае Сергея Камышева, который скончался 14 февраля, терроризировали увольнением.

"Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана", — написал Богдан на своей странице в Facebook.

Богдан также добавил, что этот человек "будет сидеть".

При этом экс-глава ОП не назвал имени того, кто грозил дипломату увольнением.

Отметим, о смерти дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным СМИ, причина смерти Камышева – обширный инфаркт.

Дипломат Сергей Камышев был главой посольства Украины в Пекине в период с 2004 по 2009 год. Глава государства Владимир Зеленский в октябре 2019 года принял решение снова назначить Камышева на данную должность.

В МИД Украины сообщили, что Посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет.

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