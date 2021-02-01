Умер режиссер Сергей Проскурня

Известный украинский режиссер Сергей Проскурня скончался.
На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.
"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", написал экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.
О причине смерти пока не сообщается.
Сергей Проскурня - биография
Режиссер родился во Львове. В декабре 2007 года Проскурня вошел в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна.
В течение 2009 – 2015 годов работал главным режиссером Черкасского драмтеатра.
В 2013 – 2014 годах Проскурня работал над кинопроектом Наш Шевченко.
9 марта 2014 года по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Проскурни Тарас Шевченко. Идентификация.
Во время проведения песенного конкурса Евровидение в Киеве в 2017 году, Проскурня стал креативным директором события.
Также был несколько раз режиссером военного парада ко Дню независимости в Киеве.
Режиссер является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины Эксперимент и имени Сергея Данченко.
Смерти известных людей - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее умер Дмитрий Гусев - звезда Глухаря и Анны Карениной. Российский актер Дмитрий Гусев умер при загадочных обстоятельствах.
- Умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу. Актриса театра и кино Ирина Токарчук умерла в Одессе.
- На 81-м году жизни умер актер и звезда легендарного фильма Человек-амфибия Владимир Коренев.