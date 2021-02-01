Умер режиссер Сергей Проскурня

На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", написал экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

О причине смерти пока не сообщается.

Сергей Проскурня - биография

Режиссер родился во Львове. В декабре 2007 года Проскурня вошел в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна.

В течение 2009 – 2015 годов работал главным режиссером Черкасского драмтеатра.

В 2013 – 2014 годах Проскурня работал над кинопроектом Наш Шевченко.

9 марта 2014 года по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Проскурни Тарас Шевченко. Идентификация.

Во время проведения песенного конкурса Евровидение в Киеве в 2017 году, Проскурня стал креативным директором события.

Также был несколько раз режиссером военного парада ко Дню независимости в Киеве.

Режиссер является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины Эксперимент и имени Сергея Данченко.

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