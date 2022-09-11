Одни танки ездят, а другие стреляют: пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУ

Рассказ оккупанта записал на видео блогер Владимир Золкин. И эта история поражает размахом идиотизма и бардака, который творится в русской армии.
Пленный русский танкист рассказал потрясающую в своем идиотизме историю боя с ВСУ, в результате которого, он, собственно, оказался в плену. Рассказ оккупанта записал на видео блогер Владимир Золкин.
Диалог получился такой:
"Круговую оборону не заняли, потому что у нас танк не стреляет.
- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет? […]
- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?
- Получается, так. Командование такое".
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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https://glavred.info/ukraine/zachem-vy-syuda-priperlis-boec-vsu-emocionalno-obratilsya-k-plennym-rossiyanam-10407317.html