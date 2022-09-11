Одни танки ездят, а другие стреляют: пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУ

Пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУ / скриншот из видео

Пленный русский танкист рассказал потрясающую в своем идиотизме историю боя с ВСУ, в результате которого, он, собственно, оказался в плену. Рассказ оккупанта записал на видео блогер Владимир Золкин.

Диалог получился такой:

"Круговую оборону не заняли, потому что у нас танк не стреляет.

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- А зачем вы ездили на танке, который не стреляет? […]

- У вас одни танки стреляют, но не ездят, а другие ездят, но не стреляют?

- Получается, так. Командование такое".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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