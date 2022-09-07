'Зачем вы сюда приперлись?': боец ВСУ эмоционально обратился к пленным россиянам

Пленные солдаты РФ / Скриншот

В ходе продолжающихся контрнаступательных действий Вооруженные силы Украины продолжают брать в плен российских оккупантов.

Нередко среди них оказываются 20-летние призывники из разных концов РФ. Видео с новыми пленными-россиянами появилось в Сети.

Оккупанты сообщили, что они родом из разных уголков РФ – Брянска, Саратова и Калининградской области.

Видео дня

При этом пленные россияне уверяют, что якобы не знали о том, что ехали в Украину на войну.

В то же время один из бойцов ВСУ эмоционально обратился к пленным и напомнил, что еще несколько лет назад у него было множество друзей в РФ, а теперь Россия стала врагом.

"У меня отец погиб на войне месяц назад… Я хочу жить мирно, работать в школе, воспитывать детей, с женой жить. Зачем (нецензурно – ред.) вы сюда приперлись? Мы жили нормально, все радовались жизни. Зачем (нецензурно – ред.) вы тут нужны?", - добавил боец ВСУ.

Военнопленные - россияне

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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