Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандал

В Ивано-Франковске разгорелся громкий скандал. Там офицер избил подчиненного.
Сообщается, что конфликт случился якобы между старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии и срочником.
Видео с избиением срочника появилось в Сети.
На кадрах видно, что офицер применяет силу по отношению к солдату и нецензурно выражается в его адрес. При этом такими действиями он хочет заставить подчиненного пойти в штаб.
В свою очередь на скандал уже отреагировало руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, которое так же, как и общественность, было возмущено поведением офицера.
"По данному факту начата служебная проверка и уведомлено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львове. В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего", — говорится в сообщении.
Руководство также заявляет, что оказывает всестороннюю помощь правоохранителям при проведении расследования.
Избиение солдата-срочника офицером ВСУ
Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника.
По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.
Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.
В 190-м учебном центре, который расположен в поселке Гуйва Житомирского района и где произошло избиение, сообщили о начале служебного расследования по этому поводу.
В центре отметили, что на данный момент фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.
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