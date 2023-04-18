УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандал

Мария Тупик
18 апреля 2023, 17:15 обновлено 18 апреля, 17:18
349
В Сети появилась видео, где офицер избивает солдата в Ивано-Франковске.
Избиение солдата
Избиение солдата / скриншот

В Ивано-Франковске разгорелся громкий скандал. Там офицер избил подчиненного.

Сообщается, что конфликт случился якобы между старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии и срочником.

Видео с избиением срочника появилось в Сети.

видео дня

На кадрах видно, что офицер применяет силу по отношению к солдату и нецензурно выражается в его адрес. При этом такими действиями он хочет заставить подчиненного пойти в штаб.

В свою очередь на скандал уже отреагировало руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, которое так же, как и общественность, было возмущено поведением офицера.

избиение срочника

"По данному факту начата служебная проверка и уведомлено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львове. В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего", — говорится в сообщении.

Руководство также заявляет, что оказывает всестороннюю помощь правоохранителям при проведении расследования.

избиение солдата
избиение солдата / скриншот

Избиение солдата-срочника офицером ВСУ

Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника.

По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.

В 190-м учебном центре, который расположен в поселке Гуйва Житомирского района и где произошло избиение, сообщили о начале служебного расследования по этому поводу.

В центре отметили, что на данный момент фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

Читайте также:

война в Украине избиение война России и Украины
Реклама

Главное за день

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатах

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатах

16:27 Деньги
РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дня

РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дня

16:15 Украина
В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:14

Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

17:47

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве

17:36

"Всегда будут вместе": женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именамиВидео

17:15

Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандалВидео

16:52

"Мое сердце не свободно": Киркоров удивил рассказом о той, кто делит с ним кроватьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:42

"Как я могу нести ответственность за действия взрослого человека": Машу Ефросинину снова "атакуют" по поводу сестрыВидео

16:38

Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле

16:27

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатахВидео

16:15

РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дняВидео

Реклама
16:08

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

16:01

Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцевВидео

15:47

В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:31

Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

15:23

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в АвдеевкуФотоВидео

15:09

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

15:07

Отсутствие судебного иммунитета рф нужно закрепить в законе, - судья Сергей Стасюк

14:55

Заглохший вертолет и разная одежда: видео с поездкой Путина на Херсонщину оказалось постановкойВидео

14:49

Самые мечтательные знаки зодиака: 3 настоящих фантазера, чьи грезы сбываются

14:44

"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - МаломужВидео

14:20

Что использовать вместо плойки: 3 способа порадовать себя красивыми локонами

Реклама
14:19

Оптическая иллюзия покорила всех: самая трудная картинка, которую невозможно разгадать за 10 секундВидео

14:12

"Еще никогда не был так близко к провалу": эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территорииВидео

14:07

"Кроликов" затравили: комик-дуэту отменили тур по США из-за поддержки РФВидео

13:58

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

13:55

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

13:31

Египет отказал РФ в поддержке и готовит поставки боеприпасов в Украину – WP

13:29

Чем турецкий кофе отличается от обычного: лучший рецепт ароматного напиткаВидео

13:12

Гороскоп на завтра 19 апреля 2023: Рыбам – веселье, Тельцам - растратыВидео

13:04

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

12:53

Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории: "Напоследок насладился преступлениями"

12:48

"Пасха будет…": Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранееВидео

12:45

Игорь Кондратюк в жестких выражениях объяснил, почему пора отстать от Ани ЛоракВидео

12:13

Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

12:00

Число и цвет имеют значение: какие цветы можно и нельзя дарить женщине

11:51

Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

11:39

Рот еле открывается, белесые глаза ужасно блестят: Киркоров дал первый концерт после пластикиВидео

11:05

"Уже собрали вещи": оккупанты на Херсонщине готовятся к очередному "жесту" – ГуменюкВидео

10:44

Путин готов к "экстремальной тактике" из-за контрнаступления ВСУ — The Guardian

10:35

Бои продолжаются, ситуация контролируемая: Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте

10:16

Армия РФ не исполнила мечту Путина, он разочарован и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев – ISWВидео

Реклама
09:55

Украинские беспилотники уже достают до Москвы: Буданов рассказал подробности

09:48

"Где они в Подмосковье "ЛНР" нашли?": в Сети не поверили в визит Путина на оккупированные территорииВидео

09:07

Солнечное затмение 20 апреля 2023: Овнам - новые возможности, Девам - большая прибыль, Рыбам - переменыВидео

08:41

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем рукиВидео

08:40

В Одессе таксист восхвалял Путина и оправдывал изнасилования украинок военными РФВидео

08:34

Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

08:20

Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украинемнение

08:00

Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право и особенности начисленияЭксклюзив

07:51

Военные США присутствуют в Украине: в Пентагоне сказали, какую роль они выполняютВидео

07:37

"В его груди билось горячее сердце патриота": защищая Украину, погиб воин с Волыни Владимир Сохацкий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять