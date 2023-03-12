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"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в Украине

12 марта 2023, 15:45
В Сети появилась видео, где якобы в военной части в Житомире офицер избил срочника.
Избиение солдата
Избиение солдата / скриншот с видео

Командование учебного центра отреагировала на избиение солдата срочной службы офицером. В Facebook 190 учебного центра Житомирского района пгт. Гуйва отметили, что разделяют всеобщее возмущение по данному факту.

"Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.", – отметили в центре.

Военные заверили, что виновные понесут суровое наказание, решение будет принято по результатам расследования. Пока фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей.

видео дня
избиение срочника

Что известно об избиении солдата в Житомире

В Сети появилась видео, где якобы в военной части в Житомире офицер избил срочника. Следом были также опубликованы кадры, на которых вроде бы обидчик извинился за совершенное и заявил о готовности понести наказание.

"Я хочу сказать: алкоголь в армии – это недопустимо. Это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы он ни был – на учениях, или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, сомнений в этом нет. Но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", – заявил мужчина на видео.

Избиение срочника

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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