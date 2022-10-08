УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Огневой мешок для оккупантов": в ВСУ впервые озвучили подробности успешной операции на Харьковщине

8 октября 2022, 18:39

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил четкую задачу – выбить противника из Белогоровки, сказал Наев.

ВСУ, Сергей Наев
ВСУ, Сергей Наев / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как Вооруженные силы Украины сделали ловушку для оккупантов в Харьковской области.

Как рассказал Наев, на Изюмском направлении была применена 1 и 20 армия РФ, они пытались прорвать оборону ВСУ, войти в Донецкую область и захватить Славянск, затем – окружить наши группировки в Луганской и Донецкой областях.

"Было принято решение образовать огневой "мешок" на Изюмском направлении и к этому огневому "карману" противник пытался продвинуться, наступать батальонами, ротами, а затем, в результате нашего сопротивления, он уже наступал сводами, отделениями, группами пехоты, но его атаки так и не прекращались. Более трех месяцев продолжалась эта оборона, противник во время проведения этой наступательной операции потерял до 10 батальонно-тактических групп", — рассказал Наев.

Однако противники, поняв, что он не может там пройти, начал перекидывать силы из Харьковского направления на другие направления.

Когда вражеские силы впервые пересекли водное препятствие – реку Северский Донец, и появились в Белогоровке, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил четкую задачу – выбить противника из Белогоровки.

"За час мне доложили, что мост – уничтожен. В течение пяти суток оккупанты пытались продолжить свое форсирование. В течение четырех суток оккупанты пытались установить переправы – они были уничтожены. Противник понял, что он не может там удержаться и начал отходить. В общем за эти пять суток таких активных действий было уничтожено около 100 единиц вражеской техники. Стало понятно, что они уже по этому направлению не пойдут", — резюмировал командующий Объединенными силами ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине освободила более 300 населенных пунктов. Операция продолжается и будет идти до полной деоккупации региона.

Читайте также:

война в Украине Сергей Наев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:50

Лучше магазинных: как сделать панировочные сухари в домашних условиях

18:39

Выяснилось, есть ли у России альтернатива поставкам по Крымскому мостуВидео

18:39

"Огневой мешок для оккупантов": в ВСУ впервые озвучили подробности успешной операции на ХарьковщинеВидео

18:10

"Не грациозная лань": Тодоренко показала обвислую после родов фигуру

18:05

"Ты президента, случайно, не попутала?": звезды Сватов сцепились из-за Путина

Реклама
17:43

Центр Москвы срочно перекрыли: в РФ начались аресты военных - ГУРВидео

17:40

Модная стрижка ослепительной красоты, которая подходит абсолютно всем женщинам

17:17

"Не надо нервничать": террорист Гиркин аплодирует Киеву за праздничный "фейерверк" на Крымском мостуВидео

17:05

Мощные и энергичные дамы: 5 женских имен с самой сильной энергетикойВидео

16:58

"Мы здесь мясо": оккупанты проваливают атаки и жалуются, что ВСУ их "кладут пачками"Видео

16:54

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

16:29

"Это объявление войны без правил": в Госдуме РФ закатили истерику после взрыва на Керченском мостуВидео

16:20

Разборки ФСБ и Минобороны РФ: в ОП назвали причину взрывов на Крымском мостуВидео

16:12

Российская пропагандистка "чудом" ночью успела вернуться из КрымаВидео

15:54

Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецептВидео

15:51

"Дело не в грузовичке": появилась неожиданная версия "бавовны" на Крымском мостуВидео

15:22

Взрыв на Крымском мосту: в РФ заявили о 3 погибшихВидео

15:09

"Она к себе такой привыкает": болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк

15:02

Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилосьВидео

15:01

Разрушение планов оккупантов: в ВСУ оценили "бавовну" на Крымском мостуВидео

Реклама
14:57

Траур все: Меган Маркл и принца Гарри застукали на концерте

14:31

Полная загрузка и неизвестный владелец: детали о взорвавшейся на Крымском мосту фуреВидео

14:24

Результат будет уже через два дня: зачем люди кладут лук в носки

14:23

Почему Шойгу сегодня самый счастливый человек на светемнение

14:12

Война в Украине может закончиться к середине 2023 года, мобилизация РФ не поможет - КочетковВидео

14:08

Бежать некуда: в Крыму 3-километровая очередь на паром, а его не могут запуститьВидео

14:07

Как отчистить лоток для порошка в стиральной машине: 2 золотых правила и 4 эффективных способа

13:48

Подрыв Крымского моста: в СБУ ответили на слухи о причастности к "бавовне"Видео

13:24

"Бальзам на сердце": в ЕС бурно отреагировали на подрыв Крымского мостаВидео

13:15

"Убогие, как вы можете судить обо мне?": Долина закатила истерику

13:00

Гороскоп на завтра 9 октября 2022: Тельцам - роман, Ракам - ссоры, Скорпионам - травмаВидео

12:59

Блогерша Стужук "разводит" своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

12:51

Грохот и детонация: в Иловайске взорван железнодорожный состав оккупантовВидео

12:34

Вражеские мосты должны падать, а украинская армия наступатьмнение

12:33

Бессмысленность очевидна даже для Путина: эксперт рассказал, почему РФ пугает ядерным оружием

12:18

Арестович заявил, что диктатор Путин уже "мертв"Видео

12:15

Крымский мост взорван: эксперт объяснил, как это повлияет на войну в УкраинеВидео

11:58

"Что дальше, русские": в Минобороны отреагировали на подрыв Крымского мостаВидео

11:39

Настигла карма: ВСУ ликвидировали беркутовца-предателя из Севастополя

11:31

"Люблю и восхищаюсь": звезда "Сватов" поздравила Путина с днём рожденияВидео

Реклама
11:29

Разрушение Крымского моста: жители полуострова в панике штурмуют АЗСВидео

11:18

Спецоперация СБУ: источник раскрыл детали подрыва Крымского мостаВидео

10:49

Перерезан канал переброски оружия РФ: в МВД объяснили взрывы на Крымском мостуВидео

10:48

"Вообще не хочу уезжать – Не уедешь": сеть взорвалась мемами на разрушение Крымского мостаВидео

10:26

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:25

Все, кроме Крыма: Кочетков рассказал, до каких пор готовы отступать войска РФ

10:16

"Happy Birthday, Mr President": у Зеленского потроллили Путина взрывами на Крымском мостуВидео

10:03

Пока Путин решает, как реагировать: "топ-чиновникам" посоветовали бежать из Крыма с семьями – СМИВидео

09:32

"Бавовна" на Крымском мосту: в РФ назвали причину, опубликованы кадры взрываВидео

09:28

"Достал Путин со своими юбилеями": у россиян началась паника после разрушения Крымского мостаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять