"Огневой мешок для оккупантов": в ВСУ впервые озвучили подробности успешной операции на Харьковщине

ВСУ, Сергей Наев / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как Вооруженные силы Украины сделали ловушку для оккупантов в Харьковской области.

Как рассказал Наев, на Изюмском направлении была применена 1 и 20 армия РФ, они пытались прорвать оборону ВСУ, войти в Донецкую область и захватить Славянск, затем – окружить наши группировки в Луганской и Донецкой областях.

"Было принято решение образовать огневой "мешок" на Изюмском направлении и к этому огневому "карману" противник пытался продвинуться, наступать батальонами, ротами, а затем, в результате нашего сопротивления, он уже наступал сводами, отделениями, группами пехоты, но его атаки так и не прекращались. Более трех месяцев продолжалась эта оборона, противник во время проведения этой наступательной операции потерял до 10 батальонно-тактических групп", — рассказал Наев.

Однако противники, поняв, что он не может там пройти, начал перекидывать силы из Харьковского направления на другие направления.

Когда вражеские силы впервые пересекли водное препятствие – реку Северский Донец, и появились в Белогоровке, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил четкую задачу – выбить противника из Белогоровки.

"За час мне доложили, что мост – уничтожен. В течение пяти суток оккупанты пытались продолжить свое форсирование. В течение четырех суток оккупанты пытались установить переправы – они были уничтожены. Противник понял, что он не может там удержаться и начал отходить. В общем за эти пять суток таких активных действий было уничтожено около 100 единиц вражеской техники. Стало понятно, что они уже по этому направлению не пойдут", — резюмировал командующий Объединенными силами ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине освободила более 300 населенных пунктов. Операция продолжается и будет идти до полной деоккупации региона.

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