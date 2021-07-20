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"Ого, ни х** себе!": на Киевщине девушки-подростки "проучили" свою лучшую подругу кулаками

20 июля 2021, 14:35
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На видео слышен плачь младенца, который не помешал подросткам продолжать начатое.

Девушки решили "проучить" свою лучшую подругу / Скриншот

Очередная драка подростков удивила Сеть своей жестокостью. В Киевской области лучшие подруги не смогли выяснить недопонимание словестно и докотились до физического насилия. Школьницу так избили, что она обратилась в полицию.

По данным издания "Сегодня", дело расследуют представители правоохранительных органов.

14-летняя девушка стала жертвой своих друзей. О причине ссоры пока ничего неизвестно. Ее избивали кулаками и ногами несколько "лучших" подруг. В то же время, все происхдящее на камеру снимали очевидцы инцидента, которые "уже по традициию", не спешили разнимать драку.

Отмечается, что инцидент произошел еще на Ивана Купала около 20:00 вблизи центра города. Подросток поссорилась с тремя девушками возрастом 14, 17 и 20 лет. Сначала были только пощечины, однако самая младшая участница драки начала бить девушку с ноги по туловищу и голове.

Жертва получила множественные синяки на теле и на следующий день обратилась в полицию. Копы открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 УКУ.

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Подозреваемых уже допросили. Свой поступок они аргументировали тем, что "пострадавшая начала их словесно обижать и они таким образом проучили ее".

Читайте также"Не отвечал взаимностью": появились новые подробности убийства подростка на ЖитомирщинеНа кадрах слышен истеричный плачь младенца, который с неизвестных причин стал свидетелем этой жути. Однако и это не остановило разъеренных подростков.

Напомним, в Днепре произошла жуткая драка среди представительниц прекрасного пола. Две девушки не поделили парня и набросились друг на друга с кулаками и матерными словами.

Отмечается, что происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе города. На кадрах видно, что девушкам лет 16. Они обе лежат на асфальте, вцепившись за волосы друг другу. Кроме этого, одна из них бьет свою оппонентку по лицу, а затем наносит удар ногой по спине.

Как ни странно, очевидцы конфликта успокаивать девушек не спешили. Напротив, они снимали избиение на видео и помогали кулаками.

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