Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом

Укаринские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, рассказал журналист Джек Детч.
В результате контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Харькова российских оккупантов отбросили назад.
Укаринские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 миль (порядка 40 километров) от Харькова, пишет в Twitter журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч.
"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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