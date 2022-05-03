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Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом

3 мая 2022, 00:22

Укаринские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, рассказал журналист Джек Детч.

война, вторжение, ВСУ
ВСУ отбросили врага назад / Фото Reuters

В результате контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Харькова российских оккупантов отбросили назад.

Укаринские защитники провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 миль (порядка 40 километров) от Харькова, пишет в Twitter журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч.

"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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