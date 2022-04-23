Оккупантов, творивших зверства в Буче, перебросили под Изюм - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 06.00 субботы, 23 апреля / Фото УНИАН

В субботу, 23 апреля, начались пятьдесят девятые сутки полномасштабной войны России против Украины. Враг проводит наступательные действия в восточных регионах для того, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе, чтобы обвинить в них представителей сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск.

"Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей. С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

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На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии. Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма.

По данным Генштаба, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии в отношении гражданского населения в городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск.

Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

На Запорожском направлении для усиления своей группировки противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

"В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании Вагнер численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Потери России в Украине

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Как сообщал Главред, во время штурма в Мариуполе российские оккупанты могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. По его словам, сейчас нужно собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

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