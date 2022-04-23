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В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ

23 апреля 2022, 07:02

Сейчас нужно собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Азовсталь
Российские войска во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами / Фото УНИАН

Во время штурма в Мариуполе российские оккупанты могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Укринформ.

По его словам, такой сценарий России тревожит США.

"Пока что мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что они могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских бойцов и мирных жителей в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил он.

Как отметил Карпентер, американская сторона уже долгое время и неоднократно предупреждала мир о вероятности применения Россией такого сценария. Постпред США при ОБСЕ добавил, что сейчас нужно срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Карпентер добавил, что информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, должна быть передана в соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международные суды или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем.

Как сообщал Главред, 11 апреля так называемый представитель "МВД ДНР" Эдуард Басурин допустил возможность применения химического оружия при штурме завода Азовсталь в Мариуполе.

Вечером 12 апреля на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

16 апреля стало известно, что в Сумской области после освобождения ее территорий от российских оккупантов нашли остатки химического оружия, предварительно зарина.

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