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Рашисты планировали бить химоружием по Киеву: в Сумской области нашли остатки зарина

16 апреля 2022, 22:24

Сейчас расследованием обнаруженного химического оружия РФ занимается Служба безопасности Украины.

противогаз, химическая атака
/ ua.depositphotos.com

В Сумской области после освобождения ее территорий от российских оккупантов нашли остатки химического оружия, предварительно зарина.

Как рассказал городской голова Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио, опасную остатки химического оружия РФ обнаружили в селе Белка.

"Это зарин. Какие-то там ампулы и тому подобное... Не знаю, для чего они (оккупанты) хотели ее использовать, но мы нашли остатки химически опасных веществ. Возможно, они планировали бить по Полтаве или по Киеву, или по других городах", - отметил он.

По словам Бовы, сейчас этим расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о том, что российские военные могут применить в Украине зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Что известно о зарине

Это отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха. Зарин смертельно ядовит.

Отравление зарином:

  • Как и в случае с другими БОВ нервно-паралитического действия, объектом поражения зарина является нервная система организма.
  • Первые признаки воздействия зарина (и других БОВ нервно-паралитического действия) на человека — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков.
  • Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение.
  • Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями.
  • В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

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