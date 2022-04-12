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"Пока не можем подтвердить": Блинкен о применении химоружия в Украине

12 апреля 2022, 23:23

Если подтвердится, что в Украине применялось химическое оружие, то это может повлиять на реакцию Запада на Россию.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о применении химоружия в Украине / Фото Reuters

Власти США на данный момент не могут подтвердить применение Россией химического оружия в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По этом вопросу сейчас идут консультации с партнерами, пишет Sky News.

"Мы ведем прямые консультации с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло. Так что это реальная проблема", - цитирует издание заявление Блинкена журналистам.

Как отмечает агентство, если подтвердится, что в Украине применялось химическое оружие, то это может повлиять на реакцию Запада на Россию.

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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