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Оккупанты готовят фейк о "геноциде русскоязычных" на Донбассе: что известно

21 февраля 2022, 07:59
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Фабрикацией занимаются прибывшие в "ЛДНР" представители военной разведки РФ, Следкома, а также представители оккупационных властей.

Могилы боевиков
Могилы боевиков "ДНР"

РФ готовит на оккупированном Донбассе масштабную фальсификацию с целью создания обвинения украинских военных в геноциде русскоязычных, рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Как пишет от в Telegram, фабрикацией занимаются прибывшие в "ЛДНР" представители военной разведки РФ, Следкома, а также представители оккупационных властей.

Что известно о фейке ГУ ГШ ВС РФ

Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области.

Были эксгумированы тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями. Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевировка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видное-1. В этих же захоронениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или были убиты даже самими боевиками.

Всего было эксгумировано 290 тел погибших боевиков, а также умерших естественной смертью местных жителей. При этом сотрудники Следственного комитета РФ оформляли документы на погибших боевиков, как на мирных жителей.

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Также были фальсифицированы показания "очевидцев гибели мирных жителей от рук ВС Украины".

Исполнители провокации

По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И.Костюкова.

Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРДЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков. Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ.

Исполнитель и координатор операции Сергей Рожков, офицер ГУ ГШ ВС РФ

Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением "замминистра МИД ЛНР" Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НВФ эксгумировали тела боевиков.

Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ

В фальсификации принимал участие сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов.

Артем Артемов, сотрудник Следственного комитета РФ

В ноябре 2021 года "замминистра МИД ЛНР" Анна Сорока встречалась в Москве в ТЦ "Авиапарк" с куратором операции Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Д.Перковского и С.Рожкова.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе российское оккупанты готовят провокации с обстрелом населенных пунктов с обвинениями в адрес Украины.

В ОТГ Восток подчеркнули, что по данным разведки боевики "ДНР" поставили задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

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