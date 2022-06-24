УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм - Генштаб

24 июня 2022, 20:42

Российские войска обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов в Харьковской области.

ВСУ, российские военные
Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм / УНИАН, Reuters

Россияне готовятся к новому наступлению в направлении Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Они хотят улучшить свое тактическое положение, пытаясь штурмовать населенные пункты вблизи границы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

24 июня оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

"На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВоины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии

Смотрите онлайн новости Харькова

Ранее сообщалось, что российские оккупанты стремятся окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска. В результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

Другие новости:

война в Украине Харьковская область российское вторжение Изюм
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:42

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм - Генштаб

20:36

В МИД назвали единственное преимущество России в войне против УкраиныВидео

20:27

Приземлил "Грача": десантник ВСУ сбил Иглой российский штурмовик Су-25Видео

20:17

Звезда Сватов поразила фанатов сходством с маленьким сыном

20:13

"Первым бомбить будем Лондон": в РФ пригрозили Британии из-за блокады КалининградаВидео

Реклама
20:10

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:02

Санкции против России должны ускорить прекращение войны - Блинкен

19:56

ВСУ отразили штурм оккупантов РФ на трех направлениях: у врага потериВидео

19:36

Почему Брюссель сам захочет принять Украину в ЕСмнение

19:28

Удача в деньгах и увеличение дохода: три знака зодиака сорвут большой куш в июле 2022Видео

19:22

Элтон Джон прервал концерт из-за украинского флага

19:15

Контрудар ВСУ на Херсонщине: оккупанты бросили подготовленные позиции и сбежалиВидео

19:13

Гороскоп на завтра, 25 июня 2022: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новостиВидео

19:11

"Никто не брошен": мэр Славянска поведал, почему люди не хотят покидать город

18:52

Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным - Урсула фон дер Ляйен

18:51

Колонну оккупантов стерли в порошок: бойцы ДШВ уничтожили боекомплект в ГСМ врагаВидео

18:40

Враг пытается уничтожить западное оружие в Украине, но не может попасть - ReutersВидео

18:34

"ВСУ еще в городе": в Северодонецке раскрыли детали отвода украинских защитниковВидео

18:25

В Лисичанск не смогут привезти гуманитарную помощь: оккупанты разрушили мост - ГайдайВидео

18:08

"Проня Прокоповна легли и просют": полураздетая Волочкова в кружевах поразила вульгарностью

Реклама
17:58

"Слава Украине!": Лобода пожертвовала 3 млн на восстановление Ирпеня

17:55

Угроза окружения ВСУ: в Минобороны рассказали о наступлении РФ под ЛисичанскомВидео

17:51

"В живых не оставляйте свидетелей": в Сеть попала изуверская инструкция для оккупантов

17:35

Умер звезда сериала Ликвидация и автор хитов Верки Сердючки - актер и поэт Аркадий Гарцман

17:34

Оккупанты "денацифицировали" важный объект на Николаевщине: уничтожили уличный туалетВидео

17:24

"Украинцы, вы нормальные?": Эктор Хименес-Браво шокирован поведением людей во время войны

17:24

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что поменялось

17:06

Можно ли консервировать с йодированной солью: как это повлияет на вкус овощей

17:06

"Пока будет необходимо": G7 обещает Украине военную поддержку до конца войныВидео

17:02

"Это ключ к победе на востоке": генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ

17:00

Мишель Андраде больше не работает с ПотапомВидео

16:56

Украинцам раздадут до 250 тысяч гривен на бизнес: кому, куда и когда обращаться

16:43

РФ будет взрывать дома в Беларуси, чтобы втянуть Лукашенко в войну - разведкаВидео

16:22

"Даже в самые темные времена сердца украинцев открыты": звезда "Гарри Поттера" поддержал УкраинуВидео

16:18

Выход ВСУ из Северодонецка: в Минобороны рассказали об "оборонной операции"Видео

16:10

Заворотнюк показала тату в пикантном месте

16:04

Оккупанты похищают детей украинских военных и требуют прибыть на оккупированные территорииВидео

16:03

Большая рыба к деньгам - к чему снится рыбалка

15:59

"Все перли, что могли": оккупанты РФ хвастаются женам мародёрством в УкраинеВидео

15:52

Лорак впервые после войны появилась на российском ТВ

Реклама
15:37

В Пентагоне считают, что тяжелое оружие вряд ли переломит войну в пользу Украины - CNN

15:33

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:32

Цены на бензин рухнут: украинцам рассказали, когда закончится дефицит на АЗСВидео

15:20

Рухнул крипторынок? Были те, кто об этом знал! реклама

15:17

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

15:14

Статус кандидата в ЕС для Украины – дело Европы: у Путина сделали заявление о решении ЕвросоветаВидео

15:03

"ЕС и НАТО создают коалицию против России": Лаврову привиделось начало 3-й мировойВидео

14:57

10 тысяч долларов: в Мелитополе партизаны предлагают деньги за голову местного гауляйтераВидео

14:33

Нардеп Деркач был завербован разведкой РФ: помогал в захвате Украины - СБУВидео

14:19

Группа Little Big выступила против войны, поиздевавшись над правительством и пропагандой в РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять