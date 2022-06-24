Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм - Генштаб

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм / УНИАН, Reuters

Россияне готовятся к новому наступлению в направлении Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Они хотят улучшить свое тактическое положение, пытаясь штурмовать населенные пункты вблизи границы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

24 июня оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

"На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты стремятся окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска. В результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

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