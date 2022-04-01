Оккупанты хотели 9 мая проводить в Украине "парад победы", но резко передумали / pixabay, соцсети

Российские оккупанты планировали "отметить свою победу парадом" 9-го мая. Сейчас настроение захватчиков не такое, как это было до вторжения.

Путинские воины, которые сейчас воюют на нашей земле – сами смеются над такими планами. Это следует из разговоров самих оккупантов, которые перехватила СБУ.

Оккупант, который сейчас со своим подразделением стоит на Житомирщине уже не верит в победоносное для России завершение войны и единственное, о чем мечтает – вернуться домой.

Многие из них не выдерживают и ищут причины вернуться: "….здесь старшина съе*лся в Россию уже нах*й. Есть крыша здесь таких. Чухнули, когда поняли, что конкретно еб*шит".

Некоторые из них возвращаются домой самовольно, несмотря на то, что придется отсидеть в тюрьме.

Напомним, взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", стал новым, и весьма популярным, интернет-мемом.

Также мы сообщали, что во время допроса пленный российский оккупант рассказал, что после вторжения в нашу страну их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.

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