Оккупанты кидали 10 гранат, но украинец выжил: невероятная история боя воина Нацгвардии с русскими

Николай "Ястреб" / Нацгвардия Украины

Боец Нацгвардии Николай (позывной "Ястреб") побывал в невероятном бою против целой группы русских оккупантов и сумел выжить. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице НГУ.

Николай рассказывает, что шел в разведку с побратимом. И вдруг они им наперерез вышла группа русских оккупантов. Путинцы начали кричать ‒ мол, сложите оружие. Напарник наклонился ‒ будто для того, чтобы выполнить вражеский приказ ‒ и в этот момент из укрытая выскочил Николай. И сразу открыл огонь. Тем самым дав возможность скрыться побратиму.

"Ястреб" в ходе перестрелки получил тяжелое ранение в плечо.

"Мне пришлось залечь под земляной насыпью рядом. Лежал и не знал, что с моими бойцами, что делает враг. Тем временем оккупанты забрасывали меня гранатами. Я насчитал около десятка взрывов гранат, видел, как некоторые из них разрывались в двух метрах. Это какое-то чудо, что меня не разорвало", – рассказывает Николай.

Сначала враг вел шквальный огонь по лесополосе, затем стрельба стихла. Позже выяснилось, что Николай ранил одного врага и ликвидировал другого. Россияне отступили, бросив часть оружия и вещи.

"Сегодня со мной все хорошо, родные рядом. Врачи говорят, что через пару месяцев я снова буду в строю. И обязательно вернусь, чтобы продолжить бить врага", – подытожил "Ястреб".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

Как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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