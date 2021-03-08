Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк

В "министерстве экологии Крыма" заявили, что стройка законна и было согласовано уничтожение 37 насаждений.
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают Форосский парк, один из самых красивых и известных парков полуострова, пишет Крым.Реалии.
Строительные работы начались еще в осенью. Изначально жители города обратились к руководству санатория Форос, на что получили ответ, что идут реставрационные работы.
Однако позже выяснилось, там заявлена постройка детского оздоровительного комплекса Ак Барс.
В 2016 году оккупанты продали на аукционе санаторий Федерации профсоюзов Татарстана, однако председатель этой организации высказала мнение, что профсоюзы стали скорее оператором покупки, а за ней стоят большие компании, крупнейшая из которых Татнефть.
В "министерстве экологии Крыма" заявили, что стройка законна и было согласовано уничтожение 37 насаждений.
С марта 2021 года местные жители выходили на митинги против застройки и даже писали обращение к российскому президенту Владимиру Путину, впрочем, на темпы работ это не повлияло. А теперь, как говорят активисты, их начала запугивать полиция.
"Там, на территории лагеря, будет стоять восьмиэтажное и шестиэтажное здания отеля. Для кого? Для детей? И просто закроют ту территорию целую. Нельзя ее закрывать. Вообще это закрытый коттеджный поселок, если посмотреть общий план, на 3000 мест", - рассказала одна из местных жительниц.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.