Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк

Оккупанты уничтожают Форосский парк

Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают Форосский парк, один из самых красивых и известных парков полуострова, пишет Крым.Реалии.

Строительные работы начались еще в осенью. Изначально жители города обратились к руководству санатория Форос, на что получили ответ, что идут реставрационные работы.

Однако позже выяснилось, там заявлена постройка детского оздоровительного комплекса Ак Барс.

В 2016 году оккупанты продали на аукционе санаторий Федерации профсоюзов Татарстана, однако председатель этой организации высказала мнение, что профсоюзы стали скорее оператором покупки, а за ней стоят большие компании, крупнейшая из которых Татнефть.

В "министерстве экологии Крыма" заявили, что стройка законна и было согласовано уничтожение 37 насаждений.

С марта 2021 года местные жители выходили на митинги против застройки и даже писали обращение к российскому президенту Владимиру Путину, впрочем, на темпы работ это не повлияло. А теперь, как говорят активисты, их начала запугивать полиция.

"Там, на территории лагеря, будет стоять восьмиэтажное и шестиэтажное здания отеля. Для кого? Для детей? И просто закроют ту территорию целую. Нельзя ее закрывать. Вообще это закрытый коттеджный поселок, если посмотреть общий план, на 3000 мест", - рассказала одна из местных жительниц.

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