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Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет

24 марта 2022, 15:47

Кроме того, есть сведения, что российские агрессоры отбирают у людей паспорта и другие документы, которые удостоверяют личность.

Мариуполь, люди
Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет / Reuters

Российские оккупанты насильно вывозят в Россию тысячи жителей города Мариуполь, что на Донетчине. Под незаконную депортацию уже попали около 15 тысяч мариупольцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей пресс-службы горсовета Мариуполя.

"Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России. Всего под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорта и другие документы, которые удостоверяют личность.

"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", ‒ сообщают в горсовете Мариуполя.

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Напомним, ранее войсками оккупантов, которые взяли в осаду город Мариуполь, что на Донетчине, лично руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев ‒ любимец российского диктатора Путина и бывший командующий российскими оккупационными войсками в Сирии. Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – говорит Геращенко.

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