Оккупанты несут огромные потери: в ВСУ назвали три направления на фронте

ВСУ атакуют вражеские позиции на фронте / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило/УНИАН

На нескольких направлениях фронта российские оккупанты несут огромные потери, рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

На Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях у россиян самые большие потери, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Бахмут, Авдеевка, Угледар - это те направления, где враг несет огромные потери. Это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, кровавые бои", — сказал он.

По его словам, враг применяет все виды вооружения, которые имеет, в первую очередь артиллерию, реактивные системе залпового огня (РСЗО) и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки авиация была применена 12 раз. Правда, один раз они применили Су-25, который выпустил ракеты по своим позициям", — сказал Череватый.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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