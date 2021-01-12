Оккупанты незаконно повязали 120 крымских татар

Оккупанты задержали 120 крымских татар / novostimira.com.ua

Сегодня оккупанты аннексированного Крыма незаконно задержали 120 представителей крымскотатарского народа. Это произошло под видом проверок документов и автомобилей, сообщается на сайте МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцев задержали, чтобы не допустить их присутствия на судебном заседании по делу Хизб ут-Тахрир, которое состоялось утром 12 января в российском Ростове-на-Дону.

"Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по делу Хизб ут-Тахрир, которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону", – сказано в сообщении.

Читайте такжеОбмен пленными: Джемилев рассказал, почему крымские татары могут отказаться от участия

Главное управление полиции Крыма открыло уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Справка. Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддин ан-Набхани, передает Википедия.

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами признана террористической организацией в России и Казахстане. Также члены партии преследуются в некоторых странах Средней Азии.

В Германии деятельность организации также была запрещена за непризнание Израиля, однако этот запрет касается только публичной деятельности партии. Немецкие правоохранительные органы не преследуют членов Хизб ут-Тахрир.

Во всех других странах Европы и Америки партия действует легально и публично.