Оккупанты РФ покинули Змеиный: ВСУ отправят войска для полного контроля над островом – Генштаб

Украина установит не только огневой, но и физический контроль над островом Змеиный - Генштаб / Коллаж Telergam-канал Романа Бочкала, УНИАН

Войска России в результате военной операции армии Украины вынужденно оставили ранее оккупированный остров Змеиный. На данный момент на острове нет каких-либо войск. Украинская армия, которая уже держит огневой контроль над территорией, собирается разместить там свои подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 30 июня, он рассказал о том, что российские оккупационные войска оставили остров под давлением украинской армии. Пока на Змеином никого нет, однако ВСУ намерены дислоцировать там свои силы.

Читайте такжеКак армия Украины била войска РФ на Змеином: опубликованы кадры ударов по позициям врага"Относительно Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет", - отметил Громов.

Также он добавил, что командование ВСУ намерено установить не только огневой, но и физический контроль над Змеиным.

"В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия" – подчеркнул Алексей Громов.

Армия Украины выгнала войска РФ с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня сделали заявление о том, что войска РФ вышли со Змеиного после неоднократных ударов ВСУ по своим позициям на захваченном острове. Враг спешно эвакуировался на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию о выходе войск РФ со Змеиного. Военачальник опубликовал видео ударов по военным подразделениям захватчика на острове.

В Минобороны России решили по-своему объяснить выход войск со Змеиного. Дескать, вражеские силы решили выйти с острова, продемонстрировав "жест доброй воли".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что вытеснение войск РФ с острова Змеиный является большой победой ВСУ. Черноморский флот теперь скован в этом районе Черного моря и не может осуществить высадку морского десанта.

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