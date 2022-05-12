Оккупанты РФ потеряли еще один корабль в Черном море - источник в ГУР

Корабль РФ Всеволод Бобров / bmpd.livejournal.com

В Черном море оккупанты РФ могли лишиться еще одного корабля. Вероятно речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120.

Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус. Об этом источники в Главном управлении разведки рассказали Каналу 24.

Что известно о новой потере РФ

По предварительной информации, в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Позже обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.

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Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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