Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу

Украинского партизана Романа Семененко пытали и убили российские оккупанты / facebook.com/mincenko

Российские оккупационные войска в Пологах Запорожской области замучили и убили патриота Украины Романа Семененко. Убийство мужчины 1975 года было совершено 4 мая. До убийства россияне пытали его два дня, чтобы выбить информацию о местонахождении его брата-руководителя пологовского Нацкорпуса, побратимов и склада с оружием. На войне Роман был партизаном, его информация помогала ликвидировать российских военных. Перед смертью он привел захватчиков к месту, где сам прятал оружие, и открыл по ним огонь из пистолета Макарова. Погиб от выстрела оккупантов в спину. Об этом заявил местные боец территориальной обороны Иван Минченко.

На своей странице социальной сети Facebook Минченко написал, что Роман родился и жил в Пологах. Он мог уехать с оккупированной территории, но решил ухаживать за мамой и помогать Движению сопротивления. Семененко эффективно работал как партизан. Его сведения помогали ВСУ ликвидировать российских военных.

Читайте такжеРакета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе"Роман родился и учился в Пологах. Когда была возможность уехать с оккупированной путиноидами территории города, не согласился – решил ухаживать за мамой и помогать Движению сопротивления на месте. Он был эффективным партизаном, предоставленная информация помогала украинским военным уничтожать российских зайд", - написал боец терробороны.

Он рассказал, что Романа несколько дней назад похитили в 6:30 утра. За ним приехали около 20 оккупантов на бронетехнике. Захватчики два дня пытали мужчину – выбивали информацию о том, где находится склад с оружием и сведения о его старшем брате, который руководит пологовским Нацкорпусом.

Партизан не сдал брата. Он привел оккупантов к месту, где сам прячет оружие, и начал по ним стрелять. Погиб от пули оккупанта, выпущенной в спину.

"Брата не сдал. А оккупантов привел к месту, где сам прятал оружие. Там он быстро достал ПМ и начал расстреливать рашистов. Погиб от пули, выпущенной в спину", - сказал Минченко.

Иван Минченко добавил, что к прощанию с Романом Семененко пустили только маму погибшего. У Романа остались супруга и дочь.

Главред сообщал: СБУ опубликовала очередной перехват разговора оккупанта РФ со своей женой. Он сказал ей, что его сослуживцы совершили военное преступление. Захватчики убили мать, которая шла с двумя детьми.

Украинка рассказала об издевательствах оккупантов на Киевщине. Захватчики избивали и насиловали несовершеннолетних девушек и женщин. Тела некоторых из своих жертв захватчики вешали на деревьях.

Другие новости: