"Шла мать с двумя детьми, вальнули ее": солдат РФ похвастался жене, как оккупанты убили украинку

Оккупанты убивают украинских матерей на глазах у детей / Фото УНИАН

Российские оккупанты убивают украинских женщин и рассказывают о совершенных зверствах родственникам. Те, в свою очередь, поддерживают оккупантов.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора солдата армии РФ. Он жаловался жене на то, что украинцы "озлоблены", а потом рассказал о военном преступлении, совершенном его сослуживцами.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили", – рассказал российский командир гаубической батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается… тоже враг".

"Пока российская пропаганда пытается убедить, что захватчики не совершают никаких военных преступлений, те в телефонных разговорах кичатся своими зверствами. То есть в промытых мозгах россиян каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщал Главред, в конце марта во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили прямо в церкви настоятеля храма УПЦ Сергея Чудиновича. Впоследствии он рассказал, что ему довелось пережить.

По словам Чудиновича, оккупанты били его по ногам, душили, связали руки и угрожали изнасиловать дубинкой.

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