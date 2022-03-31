Оккупанты саботируют приказы, выводят из строя технику и сбили свой самолет - британская разведка

Российские оккупанты сбили собственный самолет / Фото facebook.com/kpszsu

Глава британского агентства радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг заявил, президент РФ Владимир Путин допустил стратегическую ошибку и переоценил способность своей армии одержать скорую победу в войне против Украины. По его словам, российское солдаты отказываются воевать в Украине. Они не выполняют приказы, выводят из строя свою технику и даже сбили собственный самолет.

Флемминг добавил, что в рядах путинской оккупационной армии низкий моральный дух, сложности с материально-техническим обеспечением и большие потери, передает GCHQ.

При этом Россия использует наемников и иностранных боевиков для увеличения своих сил. В частности, группу Вагнера, действующую в Украине с 2014 года.

"Группа Вагнера работает как теневое отделение российских военных, обеспечивая более рискованные операции", — объяснил британский разведчик.

ЧВК Вагнер сейчас готова отправить большое количество личного состава в Украину, чтобы воевать вместе с российскими военными.

Как считает Флеминг, эти солдаты будут использованы как пушечное мясо, чтобы ограничить потери кадровых российских военных.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера — неофициальное вооружённое формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, Группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, но масштабы этих ошибочных суждений должны быть понятны режиму. Война в Украине стала его личной войной, за которую расплачиваются ни в чем не повинные люди", — отметил директор британского агентства радиоэлектронной разведки.

Читайте такжеАктивная фаза боевых действий в Украине продлится еще неделю, может больше - АрестовичКак сообщал Главред, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину провалилось. Война в Украине стала опасной для самой РФ.

Позже Гиркин заявил, что полный вывод российских войск из Киевской области станет "позорищем" и будет говорить о поражении России. В целом, Россия повторяет провальную тактику Советско-финской войны.

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