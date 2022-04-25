Оккупанты ударили ракетами по Украине: под обстрел попали 4 области и станции Укрзализныци

Утром почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога / Фото УНИАН

Утром в понедельник, 25 апреля, по всей Украине, кроме Донецкой и Херсонской областей и АР Крым, была объявлена воздушная тревога. В ряде областей звучали взрывы и возникли пожары.

Взрывы в Винницкой области

В частности, в Винницкой области в районе Жмеринки примерно в 8:20 прогремели несколько взрывов. По словам местных жителей, их было три. В той стороне, откуда раздались взрывы, несмотря на пасмурную погоду, было видно, что поднимается дым.

Позже в Винницком горсовете подтвердили, что на территории области прогремели несколько взрывов.

Власти призвали жителей не делать никаких фото с места происшествия, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Как рассказал председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, российские оккупанты обстреляли объекты железнодорожной инфраструктуры Казятина и Жмеринки. Есть погибшие и пострадавшие, ведутся спасательные работы.

Взрывы на Львовщине

Во Львовской области сегодня утром возникли пожары. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что работает противовоздушная оборона.

В 8:59 Козицкий сообщил, что в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары, но ситуация контролируемая. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

Позже Львовской ОВА уточнил, что в течение суток было два уведомления о воздушной тревоге (с 9 утра 24 апреля по 9 утра 25 апреля).

"В первом случае была угроза ракетного удара с самолетов стратегической авиации с территории России со стороны Каспийского моря. Во втором случае сработало ПВО. Больше подробностей, которые можно сообщать, расскажу вам позже", - говорится в сообщении.

Взрыв в Ровенской области

В Ровенской области утром 25 апреля был нанесён удар по железной дороге. Как сообщил глава ОВА Виталий Коваль, жертв нет. Ущерб устанавливается.

По данным СМИ, ракеты взорвались в городе Здолбунов, недалеко от Ровно. Там местные жители сообщают об исчезновении света и интернета.

Взрывы в Одесской области

Жители Одесской области также писали о "прилётах" в области утром 25 апреля.

Официальной информации пока что нет.

Враг обстрелял станции Укрзализныци

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил в Telegram, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.

Как минимум, 16 поездов идут с задержками.

"В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Поезда, следующие по указанным участкам, задерживаются. О времени задержки и перечне поездов сообщат отдельно", - отметили в УЗ.

По состоянию на 10:13 стало известно, что первые два из задержанных пассажирских поездов уехали.

Отметим, 24 апреля оккупанты обстреляли Полтавскую область. Девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. Один человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

Как сообщал Главред, военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

Напомним, Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпят там поражение уже в семнадцатый раз. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 24 апреля.

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