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Оккупанты в котле: ВСУ окружили Лиман, россияне бегут из города - журналист

30 сентября 2022, 12:53

Российские войска уже начали отход из Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.

ВСУ
ВСУ продвигаются в Донецкой области / Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска сдали свои позиции в Дробышево на севере и Ямполе к югу от Лимана Донецкой области, шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

Единственный путь бегства рашистов – в районе села Торское, при этом трасса находится под огневым контролем украинских войск, пишет он в Facebook.

"Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на выходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватово", - считает журналист.

Позднее он уточнил, что российские войска уже начали отход из Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.

"Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись, даже если они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов", - добавил Бутусов.

"Россияне собирают весь имеющийся транспорт и формируют в Лимане колонны для прорыва через села Заречное и Торское. Единственный путь находится под огневым контролем ВСУ, но очевидно, что россияне будут пытаться прорываться, решения приняты. Уход основных сил, судя по всему, противник планирует производить сегодня", - сообщил журналист.

Он резюмировал, что 20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение под Лиманом, а новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной.

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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Лиман Юрий Бутусов война России и Украины
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