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Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россиию - Генштаб ВСУ

1 марта 2023, 09:20
По данным Генштаба ВСУ, из временно оккупированного Крыма в страну-агрессор, Россию, эвакуируют семьи военнослужащих агрессорской армии.
Крым, русская армия
Военнослужащие армии оккупантов вывозят семьи из Крыма - Генштаб ВСУ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

Во временно оккупированном Крыму наблюдается новый этап вывоза своих семей офицерами русской агрессорской армии с территории полуострова в пределы страны-агрессора, РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в среду, 1 марта.

"В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцирующихся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию ", — говорится в тексте.

Кроме того, как сообщают украинские офицеры, Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В свою очередь, ракетчики и артиллеристы поразили девять районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения/военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов.

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Деоккупация Крыма

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова.

Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта, подчеркнул он.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что освобождение оккупированного Россией Крыма неизбежно. Согласно данным военной разведки, после зверств российских войск в Украине настроения на полуострове стали меняться даже среди лиц, которые были ярыми сторонниками кремлевской политики.

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