Оккупанты захватили сразу 3 села на Луганщине – Генштаб/ Reuters

Российские захватчики захватили сразу три села в Луганской области - Камышеваха, Горное и Золотое.

В этих селах оккупанты оттеснили украинских военных. Об этом сообщает заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На Бахмутском направлении, имея превосходство в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горным и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", – рассказал он.

Ранее стало известно, что в Херсонской области украинские защитники выбили российских оккупантов из села Потемкино. Российских военных выгнали украинские бойцы из состава 60-й отдельной пехотной бригады.

Напомним, Одесскую область полностью освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины. Как сообщил спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук, наши защитники очистили от захватчиков поселок Белый Измаильского района.

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