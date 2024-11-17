Оккупированная ЗАЭС на страшной грани: в Минэнерго рассказали о диком шаге оккупантов

Это тяжкое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит возможной аварией.

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Ситуация на ЗАЭС остается опасной / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

О чем идет речь:

Одна из линий питания ЗАЭС обесточена

На станции РФ доводит ситуацию до блэкаута и аварии

На грани блэкаута снова оказалась временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", - отметили в Минэнерго. видео дня

Стоит учитывать, что очередной полный блэкаут может произойти в случае отключения последней линии на АЭС.

Как отметили в министерстве, это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит возможной аварией.

ЗАЭС - что известно / Инфографика: Главред

Как известно, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы Украины, в отдельных регионах были введены экстренные отключения электроэнергии .

Как пояснил министр энергетики Герман Галущенко, оператор системы передачи применил экстренные обесточивания из-за того, что враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - написал Галущенко в Фейсбуке.

РФ оккупировала ЗАЭС - последние новости

Недавно стало известно, что МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС. Вроде бы, как утверждают в России, представители МАГАТЭ остаются на ЗАЭС исключительно с разрешения Кремля, и их миссия может быть завершена в любой момент.

В свою очередь аналитик Ольга Хакова поделилась тревожным прогнозом. На Запорожской АЭС было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.

Как писал ранее Главред, недавно РФ атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС. Из-за действий оккупантов станция снова оказалась на грани блэкаута.

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