Оккупированная ЗАЭС на страшной грани: в Минэнерго рассказали о диком шаге оккупантов

О чем идет речь:
- Одна из линий питания ЗАЭС обесточена
- На станции РФ доводит ситуацию до блэкаута и аварии
На грани блэкаута снова оказалась временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", - отметили в Минэнерго.видео дня
Стоит учитывать, что очередной полный блэкаут может произойти в случае отключения последней линии на АЭС.
Как отметили в министерстве, это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит возможной аварией.
Как известно, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы Украины, в отдельных регионах были введены экстренные отключения электроэнергии .
Как пояснил министр энергетики Герман Галущенко, оператор системы передачи применил экстренные обесточивания из-за того, что враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - написал Галущенко в Фейсбуке.
РФ оккупировала ЗАЭС - последние новости
Недавно стало известно, что МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС. Вроде бы, как утверждают в России, представители МАГАТЭ остаются на ЗАЭС исключительно с разрешения Кремля, и их миссия может быть завершена в любой момент.
В свою очередь аналитик Ольга Хакова поделилась тревожным прогнозом. На Запорожской АЭС было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.
Как писал ранее Главред, недавно РФ атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС. Из-за действий оккупантов станция снова оказалась на грани блэкаута.
Другие преступления РФ:
- Польша экстренно подняла в небо авиацию: помогли ли Украине отражать атаку
- Жертвы ударов, отключения и возгорания: последствия двухчасовой атаки по Украине
- Удар из около 120 ракет и 90 дронов: Зеленский эмоционально отреагировал на атаку
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред