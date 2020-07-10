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Ляшко "по-британски" покатал Тимошенко в авто ногами вверх

Во время записи видео не обошлось без конфуза.

10 июля 2020, 15:24
Ляшко, Тимошенко
Олег Ляшко и Юлия Тимошенко / Фейсбук О.Ляшко

Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео вместе с главой партии ВО Батькивщина Юлией Тимошенко.

На опубликованном видео оба политика находились в автомобиле, а за рулем пребывал Ляшко.

При этом не обошлось без конфуза: во время поездки Ляшко поставил камеру, с которой вел трансляцию в соцсетях, вверх ногами, а соответствующее видео было опубликовано на странице "радикала" в Facebook.

В то же время Ляшко поблагодарил Тимошенко за поддержку на довыборах в Верховную Раду и добавил, что они уже помнят, как обзывали друг друга.

/ Скриншот

Обратим внимание, что видеозапись у Ляшко получилась зеркальная, поэтому в кадре создалось впечатление, что он находится в авто с правым рулем.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что партия Батькивщина решила поддержать Ляшко, который еще недавно называл Юлию Тимошенко "кремлевской кукушкой" и выступал с жесткой критикой в ее адрес, на довыборах в Раду по округу №208 на Черниговщине.

Олег Ляшко Юлия Тимошенко новости Украины
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