"Он для них — смертельный враг": эксперт рассказал, кто стоит за Пригожиним

По словам эксперта, "Пригожина, по разной неофициальной информации, поддерживают именно Ковальчуки".

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Фесенко раскрыл, кто поддерживает Пригожина / Коллаж Главред, фото Главред, скриншот

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, кто может стоять за главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиним.

"Это питерский клан, он разный, потому что среди выходцев из Санкт-Петербурга есть разные люди, которые тоже между собой конкурируют. Там и братья-олигархи Ротенберги, давние друзья Путина, и Тимченко, и Сечин, которые сейчас не то что в опале, но немного отстранились от Путина. Миллер, возглавляющий "Газпром" или, например, Бастрыкин, руководитель СК РФ. Все это разные люди, но они возглавляют свои группировки, конкурируют между собой. Патрушев, кстати, сейчас, думаю, второй по влиянию человек в иерархии Путина. Он бывший руководитель ФСБ, сейчас — секретарь Совбеза РФ, курирующий различные силовые структуры. И говорят, что он еще и имеет связи с Китаем", - говорит Фесенко.

По словам эксперта, "Пригожина, по разной неофициальной информации, поддерживают именно Ковальчуки".

"Но надо понимать, что много людей в других группировках против Пригожина. Он для них — смертельный враг. Так называемая пригожинская кувалда, символ расправ вне закона, пугает российские элиты. Его воспринимают как опричника Путина, который может действовать как "беспредельщик". То есть закон ему не писан, и это очень заметно, потому что он на войне в Украине действует вне закона. Но, тем не менее, Путин ему это позволяет.К тому же, у Пригожина есть немало врагов — это губернаторы Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, умеренные технократы-чиновники, которые тоже недовольно смотрят на Пригожина. Поэтому Ковальчуки его поддерживают, но есть и широкая антипригожинская коалиция. Люди, которые считают, что Пригожин — это вызов системе, не им лично, а всей путинской системе. Пока он нужен Путину, но часть путинских элит считает его очень опасным", - добавил он.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Смотрите полное интервью Владимира Фесенко для Главреда:

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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