Он в коме и самостоятельно не дышит: в центре Черновцов маршрутка сбила пенсионера

Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.
В Черновцах под колеса маршрутки попал 73-летний пешеход.
Авария произошла вечером 7 декабря на улице Героев Майдана в центре города, сообщает полиция Черновицкой области.
Правоохранители отмечают, что 48-летний водитель маршрутки №11 не справился с управлением и допустил наезд на пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали с травмой головы.
Местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, рассказывают, что на месте ДТП было много крови, а пострадавшего медики забрали в больницу в тяжелом состоянии. Как отмечают в больнице скорой медицинской помощи, пенсионер сейчас в коме и самостоятельно не дышит.
В полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
ДТП с 13 погибшими под Черниговом – что известно
Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших. Жертвами аварии стали 13 человек.
Среди вероятных причин аварии в полиции называют неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.
В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в масштабном ДТП.
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