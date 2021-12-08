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Он в коме и самостоятельно не дышит: в центре Черновцов маршрутка сбила пенсионера

8 декабря 2021, 11:29
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Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

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В центре Черновцов маршрутка сбила 73-летнего пенсионера / Полиция Черновицкой области

В Черновцах под колеса маршрутки попал 73-летний пешеход.

Авария произошла вечером 7 декабря на улице Героев Майдана в центре города, сообщает полиция Черновицкой области.

Правоохранители отмечают, что 48-летний водитель маршрутки №11 не справился с управлением и допустил наезд на пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали с травмой головы.

Местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, рассказывают, что на месте ДТП было много крови, а пострадавшего медики забрали в больницу в тяжелом состоянии. Как отмечают в больнице скорой медицинской помощи, пенсионер сейчас в коме и самостоятельно не дышит.

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Пенсионера после аварии госпитализировали в тяжелом состоянии / Полиция Черновицкой области

В полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

ДТП с 13 погибшими под Черниговом – что известно

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших. Жертвами аварии стали 13 человек.

Среди вероятных причин аварии в полиции называют неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

В Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим в масштабном ДТП.

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