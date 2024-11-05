"Опасная ставка": ВСУ используют Abrams и Bradley на Курщине вместо Донбасса - Forbes

Ставки на востоке огромны. Ставки в Курской области в лучшем случае неоднозначны, считает Дэвид Акс.

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Украина привлекла М-1 Abrams и М-2 Bradley к боям на Курщине / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, скриншот

Вы узнаете:

Что будет, если Ильинка на Донбассе падет

Почему операция на Курщине может стать слишком опасной ставкой для Украины

Украина использует танки М-1 Abrams и боевые машины М-2 Bradley возле поселка Новый Путь в Курской области. В то же время 79-я украинская десантно-штурмовая бригада едва держится на линии обороны в городе Ильинка на Кураховском направлении. Журналист Forbes Дэвид Акс поставил под сомнение целесообразность привлечения лучшей военной техники ВСУ к операции в Курской операции и отметил, что ставка на Курщину во время возможных переговоров с РФ является опасной.

В конце октября три украинские единицы военной техники американского происхождения проломили позиции россиян вблизи села Новый Путь. На кадрах беспилотника было видно, что М-2 Bradley шли вперед, пуская дым для прикрытия и стреляя 25-мм автоматическими пушками и противотанковыми ракетами TOW. Танк Abrams шел позади, усиливая быстрый штурм.

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"Отбиваясь от российского огня, три машины двинулись к контролируемой ВС РФ лесопосадке к северу от границы. Уменьшение стрельбы с российских позиций, заметное как во время трансляции с беспилотника, так и на видео, снятых экипажами украинской техники, говорит о том, что украинцы вышли победителями из этой схватки", — пишет журналист.

При этом Акс скептически оценивает использование такой техники в более 400 км от места активного продвижения россиян возле Курахово на востоке Украины.

"А в чем же смысл? В то время как элитная 47-я механизированная бригада — единственная, которая использует М-1 Abrams и М-2 Bradley — побеждает в бессмысленных боях у приграничного села с Россией, разбитая 79-я украинская десантно-штурмовая бригада едва держится на линии обороны в г. Ильинка, что в нескольких километрах к югу от Курахово", — пишет журналист.

По его словам, если Ильинка падет, оккупация Курахово станет вопросом времени.

Если ВСУ потеряют юг Донецкой области, то у них может не остаться другого выбора, кроме как устроить отчаянное сопротивление в гороле Покровск. В случае падения этого города есть риск того, что линия обороны на востоке Украины развалится.

"Ставки на востоке огромны; ставки в Курской области в лучшем случае неоднозначны. Сильные украинские силы со многими лучшими бронемашинами иностранного производства в начале августа вошли в Курскую область и быстро захватили сотни квадратных миль; недавний рейд 47-й механизированной бригады является следствием этих главных украинских усилий. Вторжение стало впечатляющим тактическим достижением для перенапряженных украинских сил, но более широкие стратегические последствия неясны", — отмечает Акс.

Он убежден, если Украина пыталась привлечь значительные российские силы в Курскую область, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, то этого не удалось: Россия смогла контратаковать на этом направлении, не замедлив свое наступление в Донецкой области.

"Если Украина стремится удерживать часть Курской области, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это — опасная ставка", — констатирует журналист.

Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

Ситуация на фронте - последние новости

Армия РФ 4 ноября оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.Также российские военные продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, возле Колесниковки - в Харьковской области и в Кременной Балке на Донбассе.

Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

Как пишет Forbes, российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Бойцам 79 бригады ВСУ, численность которых составляет около двух тысяч, противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ.

Журналисты пишут, что если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.

Тем временем бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что об обвале фронта говорить пока рано.

По его словам, обвал фронта - это прорыв вражеских сил на ширине 20-30 км и вглубь на 20 км.

"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул (…) У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале фронта в классическом понимании наверное не приходится говорить", - сказал Селезнев.

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