Орки устроили штурм на двух направлениях: нарвались на жесткую ответку и отползли с потерями

Бойцы ВСУ отразили атаки оккупантов / УНИАН

На Донецком и Таврическом направлениях украинские военные отбили наступление врага в районах населенных пунктов Коровий Яр, Рубежное и в направлении Запорожья.

На Слобожанщине продолжается частичное блокирование Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии, говорится в сводке Генштаба.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка - Заводы и Дибровное - Курулька. Проводит мероприятия логистического обеспечения группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья, однако в этом успеха не имел и понес потери.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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