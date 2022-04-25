Орки устроили штурм на двух направлениях: нарвались на жесткую ответку и отползли с потерями

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь.
На Донецком и Таврическом направлениях украинские военные отбили наступление врага в районах населенных пунктов Коровий Яр, Рубежное и в направлении Запорожья.
На Слобожанщине продолжается частичное блокирование Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии, говорится в сводке Генштаба.
В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка - Заводы и Дибровное - Курулька. Проводит мероприятия логистического обеспечения группировки оккупантов.
На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья, однако в этом успеха не имел и понес потери.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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