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"Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту Италии

22 марта 2022, 13:22

Украинский президент также призвал итальянцев поддержать ужесточение санкций против России, подчеркнув, что "не надо быть курортом для убийц".

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Во вторник, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Италии.

Украинский лидер говорит, что достаточно остановить всего лишь одного человека [Владимира Путина ‒ Главред], для того, чтобы выжили миллионы.

"Нужно, чтобы Россия искала мир, чтобы тот же один человек искал мир. Последствия этой войны ощущают во многих странах мира, не только в Европе. Украинцы всегда будут помнить ваше тепло, неравнодушие и силу, которая должна остановить одного человека, всего одного - чтобы выжили миллионы", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украину не ждут в НАТО, и украинскому обществу нужно принять такую ситуацию. В сложившихся обстоятельствах государству следует рассчитывать на собственные силы и искать поддержку на переговорах со странами-партнерами.

"Они должны завтра (после прекращения огня) сказать, что Украину берут в НАТО или не берут. Ответ простой – нас не берут, потому что боятся России. Нам нужно успокоиться с этим. Есть другие страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности. Вот в этом нужно найти компромисс. Это будет точка для окончания войны", - считает президент.

Автор: Егор Бунин
viber
Владимир Зеленский российское вторжение новости Украины
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