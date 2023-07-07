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"Оставайтесь ради хороших новостей": Резников заинтриговал беседой с Остином

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 08:04 обновлено 7 июля, 08:09
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Министры обороны Украины и США обсудили ряд насущных вопросов. В частности - ход украинского контрнаступления.
Остин, Резников
Алексей Резников провел беседу с Ллойдом Остином / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с руководителем Пентагона (Минобороны США) Ллойдом Остином. Как написал украинский чиновник на своей странице в сервисе Twitter, разговор был продуктивным.

По итогам беседы Резников анонсировал "хорошие новости".

"Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО [...] Оставайтесь ради хороших новостей", ‒ сказал чиновник.

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'Оставайтесь ради хороших новостей': Резников заинтриговал беседой с Остином

Кроме того, говорит Резников, они с Остином говорили о новых проектах, связанных с поставкой различных видов боеприпасов.

Украина в НАТО по ускоренной процедуре

Американское издание Axios ранее сообщило, что президент Штатов Джо Байден поддерживает идею генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предполагает одобрение Западом вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству в Альянсе. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что действительно может появиться возможность, предполагающая евроатлантическую интеграцию Украины по упрощенной схеме. Сам он поддерживает такую идею.

Позже Джо Байден сказал, что армия Украины уже соответствует стандартам Североатлантического альянса. Впрочем, пока он не поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ. По мнению Байдена, условия интеграции в Альянс должны быть едиными для всех.

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