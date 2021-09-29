От 10 до 12 тысяч в сутки: в Минздраве предупредили о резком всплеске коронавируса в Украине

Сейчас под ударом коронавируса находится 3 области / УНИАН

В Украине ожидают всплеск заболеваний коронавирусом уже в октябре. Предполагается, что каждый день будет порядка 10 тысяч новых заражений.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, наибольшее число госпитализированных в Украине среди детей и лиц в возрасте от 18 до 34 лет.

"Текущая волна коронавирусной болезни в Украине продолжит расти. Сейчас количество новых больных, госпитализаций, занятых коек с кислородом и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Высоким остается число госпитализированных детей и лиц в возрасте от 18 до 34 лет", - говорится в сообщении.

В НАН Украины прогнозируют, что прирост больных коронавирусом увеличится уже в первые недели октября:

29 сентября - 5 октября: количество новых случаев каждый составит 8100 - 8326 человек.

6 - 12 октября: 10 002 - 11 599 человек.

Также в Минздраве отметили, что на сегодняшний день под ударом коронавируса находится Черновицкая область. Там уже количество коек в больницах сравнялось с пиком заболеваемости 2020 года. Непростая ситуация сейчас также в Харьковской и Луганской областях.

Реклама

Читайте также"Проверьте календарь прививок": в Украине собрались разрешить вакцинацию всех детей от 12 летНапомним, в Украине более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированные. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации, свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года, говорится на сайте Минздрава.

Также мы сообщали, что в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом в дальнейшем будет ухудшаться, она, вероятно, будет тяжелее, чем в 2020 году. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.