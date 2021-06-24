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"Отбивался" огнетушителем и убегал: в задержании украинца в Варашаве участвовали восемь копов

24 июня 2021, 10:53
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Нарушитель пытался уйти от ответственности всяческими методами.

На Львовщине пьяный водитель на Mazda наехал на копа
Водитель выехал на тротуар и едва не сбил женщину с ребенком / vk.com/auto_42

Курьезный случай произошел в Варшаве. Украинец, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешеходов, убегал от местных полицейских и отбивался от них огнетушителем.

В Сети появились кадры инцидента, на которых отчетливо видно, как гражданин нашей страны пытается уклониться от ответственности. Сначала его остановила пара копов, однако они не смогли задержать правонарушителя, и вызвали на помощь подкрепление.

В итоге, украинца ловили восемь польских копов.

Как пишет"Европейская правда" со ссылкой на Fakt.pl, у задержанного взяли кровь на токсикологическое исследование. Правоохранители предолагают, что он был пьян.

Отмечается, что 36-летний украинец выехал на тротуар, гле находилась женщина с ребенком.

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"Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилась - он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось одеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект ", - заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

ДТП в Украине с участием пьяных водителей:

В Киеве, 17 мая, на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок.

После аварии водитель пытался скрыться с места ДТП.

Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.

Незадолго до этого жуткое ДТП произошло в центре Киева в ночь на 1 мая. На бульваре Леси Украинки автомобиль Infinity G25 совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Водитель был пьян, он задержан.

полиция ПДД Польша Украина
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