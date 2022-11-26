Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали сроки

За счет снижения потребления в выходные дни ситуация по стране улучшается, подчеркнул Андрей Герус.
В Украине постепенно возобновляется подача электроэнергии абонентам, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
За счет снижения потребления в выходные дни ситуация по стране улучшается, но отключения будут продолжаться, однако они будут короче, чем были ранее, рассказал он в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, в энергосистеме до 23 ноября преимущественно были трудности с транспортировкой электрической энергии по распределительным сетям, однако после последних ракетных обстрелов добавилась проблема с генерацией электрической энергии: российские войска атаковали ракетами подстанции, которые находились неподалеку от генерирующих мощностей, тепло- и гидроэлектростанции. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на трех атомных электростанциях сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
Глава Комитета призвал украинцев к добровольному уменьшению потребления электрической энергии, особенно в пиковые часы.
"Утро с 7 до 10 часов и вечером с 17 до 22 часов – здесь нужно максимально снизить потребление и, если можно, перенести потребление электроэнергии после 22 часов", – добавил Герус.
Ракетный террор РФ
Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.
Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.
Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.
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