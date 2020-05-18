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НА КПП Шегини огромные очереди: некоторых людей не пропускают - фото

18 мая 2020, 19:23

Открытие пункта пропуска на границе с Польшей вызвало ажиотаж среди граждан.

Открытие КПП вызвало огромный ажиотаж - фото Погранслужба

На контрольно-пропускном пункте Шегини (польско-украинская граница), который вчера открыли после коронавирусного карантина, всех проходящих украинцев будут проверять на Covid-19. 

Как пишет Страна, это долгожданное событие вызвало огромный ажиотаж и большие очереди желающих воспользоваться пунктом пропуска.

Многие граждане переметнулись на "пеший" с обычных пунктов пропуска ("Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин"), где нужно платить перевозчикам 50-100 долларов только за пересечение 300 метров кордона.

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Согласно со статистикой пограничников, через Шегини всего за два дня работы прошли только в Украину почти 3 тысяч человек, еще несколько тысяч - в Польшу. До этого пеший был закрыт два месяца из-за карантина.

На границе с Польшей образовались очереди - фото Госпогранслужба

Как сообщили в Госпогранслужбе, 1,8 тысячи человек прибыли в Украину через Шегини за прошедшие сутки - почти вдвое больше, чем в день открытия.

По словам очевидцев, очереди на выход из Украины люди стоят по 5-6 часов, многие без масок, расстояния не соблюдают.

"Очень много людей, около 300 человек. Некоторые без масок, либо приспущены. Большинство без перчаток. Мы с женой стояли шесть часов, с 7 утра почти до часу дня. Поляки очень медленно пропускают, запускают на проверку по 2 человека. Задают много вопросов, куда едешь, зачем, где будешь проходить карантин. Полностью досматривают багаж. Они заносят это в базу. Скорость продвижения очереди - два метра в час. Многих заворачивают. Если находят запрещённые вещи (алкоголь, сигареты, лекарства), отправляют обратно. При мне завернули женщину по шопинговой визе (такие выдают жителям западных регионов). Одна женщина не смогла проехать к сыну по гостевой визе. Мы с женой проехали по воевудской визе. Правда, ждали ее с 18 марта. Прислали только 9 мая", - рассказал Виталий Огненный из Белой Церкви, который уехал в Польшу на работу.

Открытие пункта пропуска Шегини

Напомним, 13 мая в МВД заявили, что Кабмин принял решение открыть пешеходный пункт пропуска Шегини, который находится на границе с Польшей. Это связано с реализацией первого этапа смягчения противоэпидемиологических мер на территории Украины.

Ранее в ЕС опубликовали пакет рекомендаций по возобновлению режима пересечения границ и представили план возвращения передвижения по Шенгенской зоне.

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