Нах*й карантин: еще один мэр поддержал Черкассы

Садовый подддержал своего коллегу из Черкасс / zn.ua

Мэр Черкасс наплевал на решение Кабмина и разрешил ослабить карантинные ограничения в своем городе - в частности, открыли парки и ТРЦ. Такой шаг вызвал резкую критику со стороны действующей власти, которая пригрозила "юридическими последствиями".

Сегодня города Львова Андрей Садовый выразил поддержку своему коллеге — мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого из-за решения об ослаблении карантина возбудили уголовное дело.

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Садовый призвал "прекратить любые преследования мэра Черкасс", потому что таким образом он выражал мнение общества. Мэр Львова считает, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений в отношении карантинных ограничений. Такое предложение он направил в Кабмин на прошлой неделе.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).

Ранее сообщалось, что градоначальника Черкасс также поддержал его коллега из Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.