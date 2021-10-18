Отмена перевода часов в Украине: спикер Рады объяснил, когда это может произойти

В Украине могут отменить переход на летнее время зимой / Фото novyny.live

Украина должна вернуться к вопросу перевода часов и в конце концов принять решение остаться на так называемом "зимнем времени". Соответствующее заявление сделал новоиспеченный спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге 18 октября.

По его словам, дискуссия об установлении в Украине единого времени должна быть поднята после того, как в стране переведут стрелки часов на зимнее время – 31 октября. Однако ее надо поднимать в совокупности с решениями Европейского Союза.

По словам главы парламента, основной фактор в пользу принятия отмены летнего времени - биологические ритмы украинцев. "Все мы можем чувствовать, как изменение временных рамок никакой логично доказанной экономии, кроме нарушения биоритмов и здоровья граждан, не принесли", – сказал он.

"Давайте подождем перевода Украины на зимнее время и тогда продолжим дискуссию по этому вопросу", – подытожил председатель Верховной Рады.

Что этому предшествовало

В парламенте уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает:

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установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время;

отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов .

Однако тогда Верховная Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила на доработку.

Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время

В нынешнем году Украина переходит на зимнее время в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки переводят на час назад. В наше время вставать заранее, чтобы специально перевести стрелки не нужно, смартфоны и гаджеты автоматически сделают это за вас

Отметим, что идея перевода часов на час вперед возникла в Германии в конце 18 века. Это решение было обусловлено экономическими мотивами, и, в первую очередь, экономией электроэнергии.