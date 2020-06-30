Шмыгаль рассказал, при каком условии уйдет в отставку

премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что готов уйти в отставку со своего поста в любой момент.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на его интервью.

"Никаких обещаний относительно сроков на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен сохраняться. Поэтому не может быть гарантии на должности - это не частный бизнес", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, за пост он держаться не станет ни в коем случае.

"Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение", ‒ подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тысяч населения коронавирусный карантин в Украине вновь будет ужесточен.

"Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", ‒ подчеркнул он.