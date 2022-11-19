Блогерке Ольге Валеевой, которая прославилась летом нынешнего года завоеванием титула 'Миссис Крым' отказали в получении русского гражданства.
Блогерке из временно оккупированного Симферополя Ольге Валеевой, которая прославилась после того, как завоевала титул "Миссис Крым", русские агрессоры отказали в получении гражданства РФ. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов страны-агрессора.
"МВД отклонило заявление о приеме в гражданство РФ "королевы красоты" Крыма Ольги Валеевой, оштрафованной ранее за песню, считающуюся гимном украинских националистов", – говорится в тексте.
По всей вероятности, причиной отказа стал скандальный инцидент, когда Валеева со своей подругой исполняла в аннексированном Россией Крыму народную песню "Ой у лузі червона калина", которая давно уже стала символом сопротивления украинского народа русским оккупантам.
Тогда "Миссис Крым" и ее подругу привлекли к ответственности – первой выписали крупный штраф, а вторую арестовали на десять суток. И хотя они публично извинились перед русскими агрессорами и оккупационными "властями" Крыма ‒ мол, никакого понятия не имели о значении песни, желанного российского паспорта она так и не получила.
Напомним, летом во временно оккупированном РФ Крыму прошел конкурс красоты. В одной из номинаций ‒"Миссис королева красоты" ‒победу одержала девушка родом из Полтавы Ольга Валеева.
В Сети немедленно начался переполох ‒ россияне очень быстро засыпали девушку гневными комментариями. Мол, им не понравилась внешность Ольги.
Валеева, по понятным причинам, оказалась не готова к волне негатива в свой адрес. Женщина заявила ‒ якобы люди слишком жестоки и просто не умеют смотреть на красоту под другим углом.
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